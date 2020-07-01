Поправки к Конституции РФ: ЦИК объявила первые результаты голосования
По последним данным, по состоянию на этот час уже обработано чуть больше 3% бюллетеней.
Об этом пишет «НБН»
ЦИК РФ начала подсчет голосов по вопросу поправок к Конституции РФ в регионах дальнего Востока, где голосование уже завершилось.
Как сообщают в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти«, сейчас обработано 3,17% голосов. Из них:
- за поправки — 70,27%
- против поправок — 28,69%
Напомним, ранее мы писали, Путин рассказал о поправка в Конституцию.
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