Поправки к Конституции РФ: ЦИК объявила первые результаты голосования

За рубежом
Христина Качоровська0
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По последним данным, по состоянию на этот час уже обработано чуть больше 3% бюллетеней.

Конституция РФ
Конституция РФ. Фото — letidor.ru

Об этом пишет «НБН»

ЦИК РФ начала подсчет голосов по вопросу поправок к Конституции РФ в регионах дальнего Востока, где голосование уже завершилось.

Как сообщают в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти«, сейчас обработано 3,17% голосов. Из них:

  • за поправки — 70,27%
  • против поправок — 28,69%

Напомним, ранее мы писали, Путин рассказал о поправка в Конституцию.


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