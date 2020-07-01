Поправки к Конституции РФ: ЦИК объявила первые результаты голосования

По последним данным, по состоянию на этот час уже обработано чуть больше 3% бюллетеней.

Об этом пишет «НБН»

ЦИК РФ начала подсчет голосов по вопросу поправок к Конституции РФ в регионах дальнего Востока, где голосование уже завершилось.

Как сообщают в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти«, сейчас обработано 3,17% голосов. Из них:

за поправки — 70,27%

против поправок — 28,69%

Напомним, ранее мы писали, Путин рассказал о поправка в Конституцию.