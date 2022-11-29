Во вторник, 29 ноября, президент страны-агрессора на Съезде судей Российской Федерации призвал «никогда не забывать», что права и свободы граждан «гарантированы Конституцией», информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Смотри».

Путин отметил необходимость избегания поверхностного или обвинительного подхода во время проведения судебных разбирательств, следствий и других процессуальных действий.

Кроме того, кремлевский диктатор призвал ускорить процесс создания «судов» на временно захваченных украинских территориях и их интегрирование в судебную систему страны-агрессора.

Также глава РФ заговорил о расследовании преступлений нацистов после Второй мировой войны. Как утверждает лидер россиян, сбор доказательств «об их зверствах продолжается» и каждый факт злодеяния должен «обязательно получить правовую оценку суда».

Ранее Путин заявил о том, что Россия якобы ждала воссоединения Донецкой и Луганской областей с Украиной.