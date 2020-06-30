Накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию РФ: Путин рассказал, за что на самом деле голосуют россияне

Сегодня, 30 июня, руководитель Кремля Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам. На этот раз темой обращения президента РФ стал всероссийский референдум по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу руководителя Кремля.

Свое видеообращение к россиянам Владимир Путин записал в Ржеве, там он присутствовал на открытии мемориала советскому солдату. Во время своего обращения к народу, Путин назвал завтрашний день голосования, 1 июля, «основным». Руководитель РФ отметил важность каждого голоса. Поэтому он попросил, тех, кто еще не проголосовал «сказать свое слово». Кроме этого, российский президент решил поблагодарить тех, кто уже побывал на избирательных участках.

Кроме того, Путин решил объяснить россиянам, за что же они голосуют. По его словам, россияне отдают свои голоса не просто за изменения в Конституцию РФ. Граждане РФ, по словам Путина, отдают голоса за страну.

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил Путин.

При этом Путин ничего не сказал по поводу «обнуления» своих президентских сроков.

Стоить отметить, что обращение Путина к народу транслировали все государственные телеканалы РФ.

Как известно, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в России 25 июня. Завтра, 1 июля, последний день для голосования за изменения в Основной Закон РФ. Стоить отметить, что власти РФ решили привлечь к голосованию и жителей аннексированного Крыма, а также жителей ОРДЛО, у которых есть паспорта РФ.

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