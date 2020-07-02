В США зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Соединенных Штатах Америки было зафиксировано рекордное число заболевших — почти 50 тысяч.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

За вчерашний день, 1 июля, в Америке было выявлено почти 50 тысяч новых случаев коронавирусом, что стало очередным антирекордом для этого государства. Примечательно, что во перед этим, 30 июня, также было выявлено антирекорд по приросту зараженных — 48 тысяч.

Больше всего новых случаев выявлено в Калифорнии и Техасе — более 8 тысяч в каждом штате.

Сообщается, что теперь эпицентром эпидемии в США, после Нью-Йорка, стали Калифорния, Аризона, Нью-Мексико, Техас, Флорида и Джорджия. Из-за этого в данных штатах решили воздержаться от ослабления карантина.

К примеру, в Калифорнии решили закрыть кафе и рестораны, а также установить ряд ограничений на самой большой территории штата, где живет 70% населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США от коронавируса скончалось более 100 000 людей.