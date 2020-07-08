В Сербии поднялись протесты из-за усиления карантина

Из-за сильного распространение коронавируса власти Сербии решили вернуть в стране ужесточенный карантин. Но вот жители страны таких планов власти не разделяют.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране с большой скоростью распространяется вирус COVID-19. Именно поэтому, отметил Вучич, Сербия уже с ближайших выходных вернется к усиленному карантину.

Это заявление вызвало возмущение граждан и уже вечером они стали собираться на уличные протесты. Тысячи жителей Белграда собрались возле парламента Сербии, чтобы выразить свое недовольство.

Протестующие требовали отставки президента Сербии и кричали «Сербия, вставай!».

Около 22 часов небольшая группа протестующих прорвалась через кордон полицейских и ворвалась в здание парламента. Дабы успокоить толпу правоохранители начали применять слезоточивый газ. В ответ активисты бросали в полицейских камни и файера.

Напомним, ранее мы писали, что Россия «засветила» своего шпиона в Сербии.