Вассерман ответил, как Путин решит проблему с водой в Крыму: подробности

Журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман сообщил, как Владимир Путин будет действовать, чтобы обеспечить оккупированный Крым водой. По его словам, Кремль проложит по дну Черного моря водовод из полимерных труб. Благодаря этому жители Крыма не останутся без водоснабжения.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на росСМИ, передает «НБН».

«Кубань – вот источник воды в Крым для Российской Федерации. Водовод проложат по дну Черного моря. Но, когда будут строить трубу, придется ее основательно пригрузить. Ведь пресная вода куда легче будет, чем морская. Если этого не сделать, трубы будут всплывать, а это повлечет за собой проблемы с судоходством», — сообщил Вассерман в начале.

Кроме того, Вассерман выразил уверенность в том, что Российская Федерация якобы переиграет Украину, когда пустит воду через свой канал. При этом не совсем ясно, в чем суть данной «переигровки», так как Вассерман не стал раскрывать подробностей своего заявления.

Как сообщалось ранее, пенсии в Украине могут отменить: эксперты сообщили, кому грозит лишение выплат.