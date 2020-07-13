Пенсии в Украине могут отменить: эксперты сообщили, кому грозит лишение выплат

Стало известно о том, что часть украинцев может лишиться выплат из-за определенных обстоятельств. При этом, такие инициативы будут происходить вполне законным путем, который был утвержден в ПФУ.

Об этой информации сообщили «Украинские новости», передает «НБН».

Отмечается, что, прежде всего, пенсий лишаться украинцы, которые получали ранее средства по поддельной документации. Известно, что Министерство финансов еще несколько лет назад занялось тщательной проверкой всех, кто получает социальные выплаты.

Кроме того, пенсии в Украине могут не достаться людям, проживающим за границей. В Пенсионном фонде сообщили, что во время проживания пенсионера за пределами Украины, если данное не предусмотрено международным договором Украины, он лишается выплат. Эксперты сослались на то, что даже после возвращения в Украину выплаты пенсий могут не возобновить. Чтобы это исправить, нужно будет снова обращаться с соответсвующими заявлениями в ПФУ.

Также грозит лишение пенсий украинцам, которые не получали выплат 6 месяцев подряд. Это одно из последних оснований.

И последнее – пенсий лишатся те, кто часто меняют свое место жительства. По особым причинам, в Правительстве решили, что если фактическое место проживания не будет соответствовать официальному, то выплата пенсий прекратится со следующего месяца.

Напомним, извиняйся и уходи в отставку – нардепы выдвинули Зеленскому серьезные требования.