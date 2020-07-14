Путин готовится к последнему шагу – Ремчуков рассказал о приближении большого события

Главный редактор издания «Независимая газета», политик и журналист Константин Ремчуков в интервью влиятельному западному изданию The National Interest выдал план главы Российской Федерации Владимира Путина. Он уверен, что Путин уже сейчас может готовиться к последнему шагу в роли президента РФ.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

В 2024 году Путин может уйти в отставку, но пока ему крайне важно, чтобы в воздухе витала неопределенность, которая делает его образ более властным.

«Примерно на 55% я уверен в том, что Путин в 2024 не будет претендовать на президентский пост», — заявил Ремчуков.

Он считает, что Путин боится стать «хромой уткой», так в США называют политика, о скором уходе которого все знают. Путин не хочет, чтобы люди стали присматриваться к тому, кто вскоре его заменит. Путину важно, чтоб даже самый последний его шаг был решительным и сильным.

«Президент хочет избежать интриг и это логичный шаг», — подытожил Ремчуков.

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