Трамп лишил Гонконга особого статуса в отношениях с США

За рубежом
Христина Качоровська0
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Данный статус определял особые отношения между США и Гонконгом. К примеру, он гарантировал свободную торговлю и сотрудничество в различных сферах.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Глава США Дональд Трамп подписал указ, которым отобрал у Гонконга особый статус. Данный статус гарантировал свободную торговлю между США и Гонконгом, а также регулировал их сотрудничество в таких сферах как финансовая, правоохранительная и научно-техническая:

«США лишают Гонконга всех привилегий. Больше не будет особых экономических отношений, а ещё мы запрещаем экспорт высоких технологий. С сегодняшнего дня США будут относиться к Гонконгу так, как и к материковому Китаю».

 

Напомним, ранее мы писали, что Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном.


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