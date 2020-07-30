Билл Гейтс рассказал, когда может появиться лекарство от коронавируса

Американский миллиардер считает, что уже до конца 2020 года в мире появятся лекарства, которые помогут снизить количество смертей от опасного вируса COVID-19.

Таким мнением Гейтс поделился в интервью «CNBC«, передает «НБН«.

Как отметил Билл Гейтс, такие терапевтические лекарства для лечения вируса могут появиться быстрее, чем вакцина, роль которой защищать организм от болезни:

«Сейчас самым эффективным лекарством для лечения COVID-19 является «Ремдесивир»», — отметил миллиардер.

Эффективность лекарства признали и в ВОЗ. Организация включила его в протокольный список препаратов, рекомендующихся для лечения коронавируса. По статистике, данный препарат показал снижение риска смерти на 62% у тяжелобольных коронавирусом.

Гейтс также отметил, что сейчас ученые изучают ещё два препарата на предмет их эффективности в лечении COVID-19. идет о лекарствах, которые можно будет вводить перорально, а не внутривенно, как в случае с «Ремдесивиром».

При этом миллиардер подчеркнул, что появление лекарства не поможет вернуться человечеству к нормальной жизни, потому что нужно найти метод, который бы помог прекратить распространение коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, когда может появиться вакцина от коронавируса и сколько она будет стоить.