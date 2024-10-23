Американское издание The New York Times, ссылаясь на источники, заявило, что десятилетиями Гейтс пребывал в стороне от политики, однако, опасаясь повторного прихода к власти Трампа, решил поддержать его оппонентку Камалу Харрис, пишет «НБН».

Американский бизнесмен сообщил, что пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации Future Forward USA Action, которая поддерживает кампанию кандидата в президенты США от демократов и никогда не раскрывает своих доноров. Поэтому жест основателя Microsoft должен был остаться в тайне.

Один из самых богатых людей мира публично Харрис не поддерживал, однако заявлял представителям СМИ, что «эти выборы отличаются» и имеют беспрецедентное значение для граждан США и самых уязвимых людей во всем мире.

Журналисты отмечают, что в частных разговорах с друзьями и другими людьми он выражал обеспокоенность тем, как будет выглядеть управление Штатами Трампом, если тот вернется в Белый дом.

Как сообщал Politexpert, Трамп рассматривает возможность освобождения от налогов ключевых категорий граждан США, включая военных, полицейских и пожарных.

Напомним, Харрис заявила, что в случае победы ее оппонента на выборах Путин будет «сидеть в Киеве».