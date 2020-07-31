Россия ужесточила контроль на границе с Беларусью

С пятницы, 31 июля, Россия усилила контроль на своей границе с Республикой Беларусь. Это произошло после того, как в Минске задержали 33 россиян из ЧВК «Вагнера».

Об этом пишет «НБН» ссылаясь «Радио Свобода«.

Жители Беларуси в соцсетях стали писать, что на основном пограничном переезде между Россией и Беларусью, что на трассе Минск-Москва, ужесточен контроль. В частности, пограничники Российской Федерации начали переписывать данные всех белорусов, которые пересекают границу. Из-за этого на данном пункте пропуска образовалась огромная автомобильная очередь.

Данную информацию подтверждают и в Пограничном управлении ФСБ РФ в Смоленской области. Здесь отметили, что записывают все данных о жителях Беларуси как при въезде в РФ, так и при выезде. При этом, они отметили, что контроль усилили не на всех пунктах пропуска.

Что именно стали причиной ужесточения контроля здесь сообщать не стали.

Напомним, ранее мы писали, что пограничники Украины и Беларуси проводят совместную операцию «Зубр-2020».