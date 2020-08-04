Мы не будем дружить с Россией против Запада — Лукашенко

Белорусский президент также рассказал, почему Российская Федерация так боится потерять Беларусь.

Об этом Лукашенко рассказал во время своего обращения к народу Беларуси, пишет «НБН«.

По словам политика, Беларусь не будет дружить с Россией против Запада, так как хочет строить с ними партнерские отношения. При этом Лукашенко добавил, что РФ и РБ всегда будут союзниками, но только не в вопросах внешней политики. Потому что в этой ситуации у них слишком разное видение:

«Мы не будем дружить с кем-то против кого-то. Мы хотим многовекторной и предсказуемой внешней политики».

Он также добавил, что Россия поменяла отношения с Беларусью: если раньше они были братские, то сейчас просто партнерские. При этом, считает Лукашенко, Россия очень боится потерять Беларусь, так как тогда у них не останется реально близких союзников.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что на юг Беларуси снова перебросили боевиков.