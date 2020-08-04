Лукашенко заявил, что в Беларусь перебросили ещё один отряд боевиков

Президент Республики Беларусь выступил с обращением к своему народу и сообщил, что на территорию РБ отправили очередной отряд боевиков.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

«Меня сегодня уведомили, что на юг Беларуси перебросили очередной отряд боевиков. Теперь, когда идет уборка, мы должны ловить их по лесам! Но мы всех отловим!».

Лукашенко также заявил, что читал разные реакции на задержание 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера». И некоторые его очень удивили:

«Кто-то думает, что вся эта операция — сговор двух президентов… Это очень тревожный сигнал».

Напомним, ранее мы писали, что РФ отправила в Беларусь своих боевиков.