Лукашенко заявил, что в Беларусь перебросили ещё один отряд боевиков

За рубежом
Христина Качоровська0
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Президент Республики Беларусь выступил с обращением к своему народу и сообщил, что на территорию РБ отправили очередной отряд боевиков.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — interfax.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

«Меня сегодня уведомили, что на юг Беларуси перебросили очередной отряд боевиков. Теперь, когда идет уборка, мы должны ловить их по лесам! Но мы всех отловим!».

Лукашенко также заявил, что читал разные реакции на задержание 33 российских наемников из ЧВК «Вагнера». И некоторые его очень удивили:

«Кто-то думает, что вся эта операция — сговор двух президентов… Это очень тревожный сигнал».

Напомним, ранее мы писали, что РФ отправила в Беларусь своих боевиков.


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