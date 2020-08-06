Унесенный в море ребенок сумел выжить благодаря советам из фильма: подробности отчета спасателей

Удивительные обстоятельства выживания юного мальчика, унесенного в открытое море, поразили спасателей. Чтобы уцелеть, он придерживался рекомендациям, которые увидел в документальном фильме «Спасая жизни на море». Для выживания он перевернулся на спину, широко распростер руки и ноги громко зовя на помощь.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

Десятилетний мальчик в британском графстве Норт-Йоркшир, сумел больше часа пробыть в открытом море и дождался помощи придерживаясь простых указаний из документального кино.

Мальчик уже успел потрясти все местные газеты, в том числе и авторитетное издание Daily Mail.

В публикации было указано, что десятилетний Равирадж Саини отдыхал и купался со своей семьей на местном пляже, но в какой-то момент он заметил, что течение стало уносить его все дальше в море.

Обеспокоенные родители Равираджа быстро оповестив спасателей о произошедшем. Береговая линия обыскивалась целый час, но мальчика волнами унесло от берега, и он оказался на противоположной части бухты.

Спасатели были очень удивлены и восхищались самообладанием и смелостью ребенка. Согласно их словам, «плохих последствий» удалось избежать лишь благодаря быстрой реакции ребенка и его умения последовательно использовать нужные знания для выживания.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль согласился на уступки: В США заявили о важном достижении в борьбе с РФ.