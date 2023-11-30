Одним из самых ярких и привлекательных городов для туристов является Рио-де-Жанейро в Бразилии. Его хотели бы посетить многие путешественники, которые мечтают о закатах на берегу океана, шикарных пляжах и танцах до рассвета. Однако не многие из них знают об угрозе насильственных преступлений и мошенничестве.

В рейтинге сербского сервиса Numbeo, который оценивает потенциальные риски для отдыхающих, «изумительный город» получил 90,39 баллов преступности, информирует «НБН».

Популярной туристической точкой является столица и крупнейший город Ямайки Кингстон, где шумит Карибское море и звучит музыка регги. При этом здесь из-за высокого уровня бедности путешественники могут пострадать от вооруженного ограбления, наркоторговли, вторжения в жилье и угона автомобиля.

Чтобы на отдыхающих не нападали с целью наживы, лучше не выходить за пределы гостиничного комплекса. В рейтинге Numbeo Кингстон получил 78,82 баллов преступности.

Путешественников со всего мира манит «ночная столица» Мексики Акапулько. Для одного из самых известных курортов и городов с богатой историей нападения, воровство, горящие авто и столкновения наркоторговцев с полицией является нормой.

Отдыхающим не советуют далеко уходить из туристических зон и ездить вглубь города. В рейтинге Numbeo «жемчужина Тихого океана» получила 76,97 баллов преступности.

Ранее экс-агент ФБР и ЦРУ рассказала, на каком этаже отеля нужно выбирать номер, чтобы не пострадать от воров.