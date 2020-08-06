Кремль согласился на уступки: В США заявили о важном достижении в борьбе с РФ

США удалось добиться от Российской Федерации компромиссного решения, которое способно снизить уровень агрессивной политики Кремля. Госсекретарь Майк Помпео заявил об успехе в переговорах по контролю за вооружением.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Корреспондент».

«Мы обеспокоены большим количеством ядерного оружия в мире. На протяжении нескольких месяцев США работали над тем, чтобы три главные ядерные державы достигли понимания в важности вопроса контроля за вооружением. Речь идет о России, Китае и США. Представители правительств этих государств обсудили совместные меры по минимизации угроз для мира. США достигли значительного прогресса в диалоге с Россией», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что речь идет не только о ядерном вооружении, но и о снижении использования мощного и особо опасного оружия в целом.

Стоит отметить, что Китай в данном вопросе проявил куда меньше понимания и желания достигать с Америкой компромиссов.

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