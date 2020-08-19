Прилетели из России: в Беларуси журналистов заменяют российскими пропагандистами

Сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании «Белтелерадиокомпания», которые принимали участие в протестах против Александра Лукашенко, жалуются, что их сегодня, 19 августа, не пустили на работу.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

По словам одной из сотрудниц «Белтелерадиокомпании» Алены Мартиновской, белорусских журналистов заменили сотрудниками из России. По ее словам, утром, когда она пришла к зданию телерадиокомпании, она увидела блокпост. На работу ее не пропустили правоохранители. Сказали, что ее имя есть в их списках, поэтому они не могут пропустить ее в здание телерадиокомпании.

Девушка предполагает, что у правоохранителей есть список журналистов, которые подписали обращение к председателю гостелерадиокомпании по поводу забастовки. Теперь те, кто поддержали протесты против Лукашенко, не могут попасть на свои рабочие места.

Кроме того, как выяснилось, белорусским журналистам уже нашли замену. По словам Мартиновской, их заменили российскими журналистами.

«Они прилетели двумя самолетами из России. Теперь за большую сумму выполняют нашу работу. У нас в стране нет денег на маски для врачей, но есть деньги для новых сотрудников телерадиокомпании», — заявила журналистка.

Кроме того, по словам собеседников белорусского бюро «Радио Свобода» белорусских журналистов государственной телерадиокомпании заменили сотрудниками российского пропагандистского канала «Russian Todаy».

Ранее мы сообщали, что Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.