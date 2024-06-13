«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что во временно захваченной Горловке Донецкой области два пропагандиста российского телеканала «НТВ» и офицер сопровождения получили минно-взрывные травмы. Агентство «ТАСС» сообщило, что они находятся в коме, информирует «НБН».

По данным СМИ, Ивлиев и Кожин могли получить ранения в результате удара украинского беспилотника. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что атака якобы была целенаправленной. По ее словам, Москва рассчитывает, что в ООН осудят нападение на псевдожурналистов.

В то же время некоторые Telegram-каналы уточняют, что пропагандисты были ранены в поселке Гольмовский под Горловкой. Корреспонденты, по словам местных жителей, были одеты в камуфляж, а не яркие жилеты с надписью «пресса».

Отметим, что 10 июня в Белгородской области подорвался на мине пропагандист телеканала «Россия 24», получив осколочные ранения. Пострадали и оккупанты, которые сопровождали его.

Как сообщалось, в Москве «экзотическим» оружием убили бывшего соратника террориста Игоря Гиркина.