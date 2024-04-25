В эфире своего пропагандистского шоу «60 минут» Скабеева сообщила, что Украина, вероятно, уже получила часть ракет ATACMS. Псевдожурналистка стала обсуждать, куда теперь смогут ударить ВСУ ракетами с дальностью 300 километров, информирует «НБН».

По словам рупора путинского режима, украинские защитники с помощью дальнобойного оружия достанут до временно захваченных Севастополя в Крыму, Донецка и Луганска. Также, как убеждена пропагандистка, ракеты ATACMS долетят и до ряда городов страны-агрессора – Курска, Белгорода, Брянска, Ростова, Воронежа, Орла и Липецка.

Скабеева пожаловалась на то, что США сначала отправляют вооружение в Украину и лишь после сообщают об этом. Псевдожурналистка считает, что все, что входит в пакет военной помощи на 61 миллиард долларов соседней стране и союзникам Вашингтона, Киев уже получил.

Ранее представитель Государственного департамента США объяснил, почему в феврале Вашингтон не объявил о передаче ATACMS Украине.