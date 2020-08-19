РФ готова к прямому противостоянию с США: российские СМИ отличились агрессивным заявлением

Информационное пространство Российской Федерации отличилось новым публичным призывом к агрессии. Политолог и глава «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский призвал Кремль к открытому столкновению с США при помощи ракетного удара.

Такое заявление было сделано в эфире «Вести ФМ», передает «НБН».

Сатановский считает, что РФ ведет себя слишком мягко по отношению к другим странам. Согласно мнению российского политолога, если бы Россия была более «активной», то это помогло бы ей быстро избавится от многих проблем. Он призвал выбрать участок земли на территории США и устроить там бомбардировку.

«Может их уже пора бомбить? Выбрать место, которое никому не жалко и бомбануть его, чтоб там ничего не осталось», — заявил Сатановский.

Он отметил, что на выбранном участке не должно быть людей и ценностей, но ударить нужно, чтобы мир стал более осторожно относиться к РФ.

«По-другому утихомирить американцев не получится», — акцентировал российский политолог.

Напомним, как сообщалось ранее, Кремль получит свое: белорусская оппозиция приняла неожиданное решение насчет РФ.