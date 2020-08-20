Отравление Навального: Эйдман рассказал, что заставило Кремль перейти к решительным действиям

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. По его словам, такое решение могло приниматься только на самом высоком уровне, то есть лично хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Игоря Эйдмана.

Социолог считает, что российские спецслужбы давно устранили бы Навального, но в Кремле решили действовать по-другому.

«Кремль не хотел делать из него мученика, и надеялся уничтожить политически, всячески дискредитировать», — сказал Эйдман.

По словам Эйдмана, все изменили события в Республике Беларусь.

«Ситуация в Беларуси поставила перед российскими властями естественный вопрос: «как нам не допустить в России тех событий, которые происходят в Беларуси»? Отравление Алексея стало первым в списке ответов на белорусский вызов», — поделился своим мнением Эйдман.

Социлог отметил, что есть много людей, которые люто ненавидят Навального и « с довольствием его заказали бы». Но решение об устранении оппозиционера, по мнению Эйдмана, могло приниматься лично руководителем РФ Владимиром Путиным.

«Такое решение могло приниматься, только на самом высоком уровне, то есть лично Путиным. Никто бы не решился на такое без его разрешения», — подытожил социолог.

Кто отравил НавальногоТе, кто визжал: "Навальный проект Кремля, иначе его бы посадили или убили" — довольны… Gepostet von Игорь Эйдман am Donnerstag, 20. August 2020

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