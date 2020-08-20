Россиян ждет серьезное испытание – эксперты озвучили сроки мощного кризиса в РФ

В августе экономическая ситуация в Российской Федерации выявилась напряженной, но эксперты полагают, что в скором будущем ситуация станет еще более сложной. Главные риски для РФ возникнут этой осенью.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Российские эксперты связывают свои негативные прогнозы с протестными настроениями в Беларуси и с выборами в США. Вместе с тем аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов уверен, что серьезных угроз для российской экономики в августе нет, и в будущем ситуация будет улучшиться. Дроздов полагает, что Россия постепенно восстанавливается после жесткого карантина и это способствует росту деловой экономики. Аналитик Елена Кожухова высказала менее оптимистичный прогноз. Она считает, что рубль все еще слаб и предпосылок для его усиления нет.

«Инвесторы боятся, что экономическое давление на РФ возрастет из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Если Россия решит прямо вмешаться в дела Беларуси, то инвестиционный климат в РФ станет еще хуже, что повлечет за собой новые санкции и кризис», — сказала Кожухова.

Напомним, как сообщалось ранее, мир на Донбассе: в «руководстве ДНР» открыто заявили о большом успехе.