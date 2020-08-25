Пустой звук — в Кремле не видят проблемы в отравлении Навального
Дмитрий Песков, ответил на заявление стран Евросоюза о том, что нужно открыть уголовное производство по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.
Об этом передает «НБН» ссылаясь на российский «ТАСС«.
Так, по словам пресс-секретаря Путина, разговоры о том, что Кремль причастен к отравлению Навального — это пустой звук:
«Медики Омска прямо сказали, что у господина Навального понижения уровня холестерина. А в том, о чем говорят в клинике Германии нет ничего нового».
Он добавил, что в Москве не понимают версий Берлина о том, что власть России причастна к отравлению:
«Мы готовы начать расследования. Но лишь в том случае, если будут неоспоримые доказательства отравления каким-то ядом».
Напомним, ранее мы сообщали, что Навального отправили на лечение в Германию.