Пустой звук — в Кремле не видят проблемы в отравлении Навального

Дмитрий Песков, ответил на заявление стран Евросоюза о том, что нужно открыть уголовное производство по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на российский «ТАСС«.

Так, по словам пресс-секретаря Путина, разговоры о том, что Кремль причастен к отравлению Навального — это пустой звук:

«Медики Омска прямо сказали, что у господина Навального понижения уровня холестерина. А в том, о чем говорят в клинике Германии нет ничего нового».

Он добавил, что в Москве не понимают версий Берлина о том, что власть России причастна к отравлению:

«Мы готовы начать расследования. Но лишь в том случае, если будут неоспоримые доказательства отравления каким-то ядом».

Напомним, ранее мы сообщали, что Навального отправили на лечение в Германию.