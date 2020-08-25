Пустой звук — в Кремле не видят проблемы в отравлении Навального

За рубежом
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Дмитрий Песков, ответил на заявление стран Евросоюза о том, что нужно открыть уголовное производство по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото — rbc.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на российский «ТАСС«.

Так, по словам пресс-секретаря Путина, разговоры о том, что Кремль причастен к отравлению Навального — это пустой звук:

«Медики Омска прямо сказали, что у господина Навального понижения уровня холестерина. А в том, о чем говорят в клинике Германии нет ничего нового».

Он добавил, что в Москве не понимают версий Берлина о том, что власть России причастна к отравлению:

«Мы готовы начать расследования. Но лишь в том случае, если будут неоспоримые доказательства отравления каким-то ядом».

Напомним, ранее мы сообщали, что Навального отправили на лечение в Германию.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В МИД осудили нападение на канадского журналиста в Киеве

Елена Азамаева

«Просыпайтесь»: Макрон выступит с большим обращением к европейцам о Brexit

Елена Азамаева

На вокзале в Амстердаме неизвестный с ножом напал на людей

Елена Азамаева

Добавить комментарий