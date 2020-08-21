Состояние стабилизировалось: врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Врачи омской больницы, где сейчас находится российский оппозиционер Алексей Навальный, разрешили транспортировать его на лечение в Германию.

Об этом сообщает НБН.

Российские информационные ресурсы сообщают, что омские врачи дали добро на транспортировку Навального на лечение в Германию.

Согласно информации ресурса «Раньше всех. Ну почти», состояние политика стабилизировалось, поэтому врачи не возражают, чтобы его отправили на лечение за границу.

Подтверждает данную информацию и ресурс «РИА. Новости». Ресурс пишет, что заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко уже сообщил родственникам политика данное решение врачей.

«Имея запрос родственников разрешить транспортировку за границу, мы не возражаем. Они берут этот риск на себя», — заявил замглавврача омской больницы.

Стоить отметить, что ранее супруга Алексея Навального – Юлия обратилась к руководителю РФ Владимиру Путину. Супруга оппозиционера в своем обращении попросила хозяина Кремля разрешить перевезти ее мужа на лечение за границу.

Ранее мы сообщали, что российский журналист Яковенко прокомментировал отравление Навального.