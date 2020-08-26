Мертвый Навальный для Москвы не нужен – Эль Мюрид рассказал, кто мог отравить оппозиционера
Российский блогер Эль Мюрид считает, что главного российского оппозиционера Алексея Навального хотели убить. Вот только блогер предполагает, что за этим стоит не руководство Кремля, а конкретные лица из Томска, куда летал Навальный. Тот факт, что отравленного Навального, разрешили транспортировать на лечение в Германию, по мнению блогера, свидетельствует, что в Кремле непричастны к покушению на жизнь политика.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Эль Мюрида.
Блогер считает, что те, кто отравили оппозиционера, рассчитывали, что он умрет на борту самолета. Политика спасли, по словам блогера, «несколько случайностей».
«Несколько случайностей – и он выжил, хотя до Москвы должен был долететь его холодеющий труп, а в заключении написали бы какую-нибудь причину смерти: диабет, сердечный приступ, что угодно», — пишет блогер.
По мнению Мюрида, за отравлением Навального стоят конкретные лица из Томска, о которых Навальный и летал делать расследование. Мюрид пишет, что это серьезные люди, у которых есть доступ к специальным ядам и людям, которые эти яды умеют применять.
«Для братвы в Томске Навальный никто и звать его никак. Они с такими церемониться не будут», — пишет блогер.
А вот новость о том, что Навальному стало плохо, и вероятно его отравили, по мнению блогера, застала Кремль врасплох. Мюрид считает, что доказательством этого является тот факт, что оппозиционера отправили на лечение в клинику в Германию.
«Видимо, мертвый Навальный для Москвы и вправду не нужен», — считает Мюрид.
По словам блогера, история с отравлением главного российского оппозиционера, ярко демонстрирует тот факт, Кремль окончательно потерял контроль над регионами. Вот только признаться в этом не хватит смелости.
«Это удар по имиджу гораздо более серьезный, чем даже подозрение в заказном убийстве», — пишет российский блогер.
По отношению к случаю с Навальным российские официальные лица заняли классическую позицию "Вы все врете" и категорически…
Gepostet von Эль Мюрид am Dienstag, 25. August 2020
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