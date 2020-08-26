Никаких побочных эффектов: в Австралии заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса

За рубежом
Христина Качоровська0
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Австралийские ученые из университета Квинсленда и биотехнологическая корпорация CSL заявили об успешном испытании своей вакцины от вируса COVID-19.

Вакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Daily Mail«.

По словам разработчиков, их вакцина не вызывает побочных эффектов у людей. Более того, испытания вакцины на животных показало, что она обеспечивает защиту от коронавируса и уменьшает симптомы заболевания:

«Наша вакцина, которую мы вводили хомякам с коронавирусом, после неё уменьшалось воспаление легких».

Что же касается испытания на людях, то он и также вполне успешные:

«С июля мы проводили вакцинацию 1200 добровольцам. Никто из них не жаловался на побочные эффекты».

Напомним, ранее мы писали, что Китай готовится к массовому выписку вакцины от коронавируса.


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