Никаких побочных эффектов: в Австралии заявили об успешном тестировании вакцины от коронавируса

Австралийские ученые из университета Квинсленда и биотехнологическая корпорация CSL заявили об успешном испытании своей вакцины от вируса COVID-19.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Daily Mail«.

По словам разработчиков, их вакцина не вызывает побочных эффектов у людей. Более того, испытания вакцины на животных показало, что она обеспечивает защиту от коронавируса и уменьшает симптомы заболевания:

«Наша вакцина, которую мы вводили хомякам с коронавирусом, после неё уменьшалось воспаление легких».

Что же касается испытания на людях, то он и также вполне успешные:

«С июля мы проводили вакцинацию 1200 добровольцам. Никто из них не жаловался на побочные эффекты».

Напомним, ранее мы писали, что Китай готовится к массовому выписку вакцины от коронавируса.