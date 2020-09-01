У Лукашенко есть важная проблема – Гордон рассказал, что делает белорусского лидера уязвимым

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко есть проблема. И эта проблема, по словам Гордона, достаточно серьезная.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает НБН.

Комментируя события в Республике Беларусь, Дмитрий Гордон заявил, что сейчас Александр Лукашенко выигрывает и укрепляется, но у него есть серьезная проблема.

«У Лукашенко есть проблема, и она очень важная. У меня есть такое ощущение, что Лукашенко не имеет всей полноты информации. Я его спросил (Дмитрий Гордон накануне президентских выборов в РБ записал интервью с Александром Лукашенко. ред. НБН.), а как вы получаете информацию? Заходите в Интернет? А он мне ответил – «нет, мне приносят папочку»», — поведал Гордон.

По словам журналиста, это «напоминает советские времена», когда руководитель страны получал заранее подготовленную для него информацию. Гордон уверен, что это делает Лукашенко уязвимым.

Кроме того, Дмитрий Гордон отметил, что президент Украины Владимир Зеленский активно пользуется Интернетом. Получал информацию из Интернета и его предшественник Петр Порошенко.

«Медведев в России также активно пользовался Интернетом, а Путин получает папочку – вот в чем разница. Ряд лидеров получают папочки, а ряд лидеров сидят в Интернете и получают разную информацию», — заявил Дмитрий Гордон.

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