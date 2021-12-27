Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The Sun.



По информации издания, инцидент произошел ещё на Рождество, 25 декабря в 8: 30 по лондонскому времени.



Как выяснилось, на момент проникновения никого из членов королевской семьи не было на территории Виндзора. Их сразу же поставили в известность происшествия и они прибыли во дворец уже после задержания19-летнего преступника.



По информации правоохранителей, злоумышленник не смог проникнуть ни в одно здание королевской резиденции. С собой юноша принес арбалет.



Спустя несколько дней выяснилось, что задержанный, перед проникновением к королевской резиденции, записал видеообращение с угрозами британской королеве. По его словам, он хочет убить Елизавету II с целью мести за Амритсарскую резню в Индии:



«Это месть. Месть за тех, кто погиб во время резни 1919 года в Джаллианвале. Это также месть за людей, которых убивали и унижали из-за другой расы».



Как известно, в 1919 году на северо-западе Индии, в городе Амритсаре (британская колония) произошла массовая бойня. В то время колониальные военный Великобритании открыли стрельбу по безоружному населению Индии, которое вышло на протест, выступая против британского правления. По неофициальным данным, жертвами британских военных стали более 1 500 человек.

Напомним, ранее мы писали, что королева Елизавета II отказалась от традиционного рождественского семейного обеда.