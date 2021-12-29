Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на издание «Бабель».

Президенты США и РФ проведут второй диалог за этот месяц. Диалог между Джо Байденом и Владимиром Путины состоится 30 декабря, поздно вечером.

Первой о предстоящих переговорах Байдена и Путина сообщила американская сторона. В Белом доме заявили, что лидеры государств планируют поднять ряд тем во время беседы, среди которых и предстоящие дипломатические контакты США и России.

Позже предстоящие переговоры руководителей США и РФ подтвердили и в Кремле. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, завтра, поздно вечером планируется телефонный разговор Путина с президентом США», — заявил Песков российским СМИ.

Стоить отметить, что, по данным американского телеканала CNN, инициатором разговора 30 декабря выступил российский президент Путин.

К слову, это будет уже второй прямой диалог Байдена и Путина за этот месяц. 7 декабря стороны провели онлайн-саммит.

Ранее мы писали, что в Кремле назвали условие для нового саммита Байдена и Путина.