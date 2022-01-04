Об этом она сказала в интервью «Апостроф TV», передает «НБН».

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что с давних времен политики и в первую очередь диктаторы, прибегают к услугам шаманов. По словам мольфарки, президент РФ Владимир Путин не стал исключением.

«Путин здесь особенный персонаж. На его работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов… К карпатским мольфарам можно приравнивать разве, что сибирских шаманов и тибетских. Поэтому это очень серьезный уровень, как личной защиты Путина, так и защиты его здоровья, частной жизни», — сказала Мочиовски.

По ее словам, первым делом шаманы создают сильное энергетическое поле вокруг человека, который обратился за их услугами.

«Эти шаманы, которые работают на Путина, они работают со стихиями, стихиями природы, они работают с демоническими существами… Их много этих демонов, их вызывают и так с ними работают», — сказала мольфарка.

Кроме того, Магдалена Мочиовски считает, что Путин подписал своего рода «контракт» с темными силами. По ее словам, такие «контракты» «заключали» в свое время Наполеон и Адольф Гитлер.

«Я лично считаю, что Путин подписал контракт, так как это до него делал Гитлер, Наполеон и много других, которые продавая свою душу и подписывая контракт с дьяволом, получают то, что они просят», — сказала она.

Также мольфарка заявила, что Путин болеет онкологическим заболеванием. Она добавила, что если бы на него не работали шаманы, то «он давно бы умер».

Стоить добавить, что ранее одна из карпатских мольфарок сделала весьма резонансное заявление о политическом будущем президента Украины Владимира Зеленского.