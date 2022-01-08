Как информирует «НБН» со ссылкой на «Сибирь. Реалии», неформальный лидер протестующих в Казахстане людей, правозащитник Мейрхан Абдуманапов заявил, что люди, которые открывали огонь по активистам были одеты в черную форму. На них не было никаких опознавательных знаков. Что интересно, что они говорили к протестующим исключительно на русском языке.

Он добавил, что шестого января ему начала приходить информация от знакомых относительно того, что в город прибыли войска Российской Федерации, а также части ОДКБ. В результате такой поступившей информации, определенное количество протестующих ушло с площади в Алматы. Однако большая часть активистов все же осталась там.

Цитата из заявления Абдуманапова:

«После того, как начало темнеть, где-то в 18:30 – 18:40, на площади в городе на самом деле появились БТР, оснащенные пулеметами. Они начали без какого-либо предупреждения открывать огонь на поражение. Люди начали бежать кто куда. Я увидел, как несколько человек просто упали».

По словам правозащитника, он собственными глазами видел, как были убиты, а также ранены семь активистов.

По его словам, у стреляющих солдат не было опознавательных знаков. Все они стояли с ног до головы в черное форме. А через громкоговоритель эти военные говорили на русском языке.

«Они обращались исключительно по-русски, и угрожающим тоном. Они говорили, что если мы не освободим площадь, то начнут расстреливать. Именно поэтому мы и пришли к выводу, что это были российские войска, о чем нас еще днем предупреждали», — подытожил правозащитник.

Согласно данным официальных источников, в ходе протестов на территории Казахстана были задержаны уже более четырех тысяч человек. Также сообщалось о гибели как минимум 18 силовиков, а также 26 гражданских, и даже детей.