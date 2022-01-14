Как информирует «НБН» со ссылкой на «Інтерфакс-Україна», в заявлении, озвученным сенатором США (Республиканская партия) Марком Рубио, говорится, что представленный в Сенате США проект закона предполагает введение экономических ограничений в отношении «Путина, а также секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обращения».

Документ предполагает введение санкций не только против Путина, но и в отношении Мишустина и Шойгу. Рубио обратился к сенаторам с призывом сотрудничать с ним, а также принять проекты законов, «а то может стать слишком поздно».

Что интересно, ранее бывший посол Украины на территории Беларуси Роман Бессмертный рассказал, что может произойти с Российской Федерацией в том случае, если Путин вторгнется на территорию нашей страны, а Соединенные Штаты Америки введут против агрессора за это санкции.