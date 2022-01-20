Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, к такому положительному для Киева решению пришли во внешнеполитическом ведомстве Штатов. В частности, в Госдепе США дали «зеленый свет» союзникам Североатлантического Альянса, государствам Балтии, в вопросе отправки на территорию Украины оружие, сделанное американским производителем.

В сообщении материала, со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве США, говорится:

«Запросы, которые поступали в последние недели от Литвы, Эстонии и Латвии… Последний из них в среду вечером, 19 января, был одобрен».

Стоит отметить, что правила экспортного контроля говорят, что эти три государства, прежде чем передать оружие для нужд Киева, должны были получить разрешение от Госдепа США.

При этом источник издания не указал, какое именно оружие в Госдепе разрешили передавать Вооруженным силам Украины. Причем такое разрешение было дано после того, как чиновники из США ужесточили предупреждение относительно вероятного вторжения российских войск на украинскую землю.

Важно отметить, что Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Александрович Зеленский публично обратился к украинцам относительно вероятности вторжения России на территорию Украины.