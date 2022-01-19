Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором прояснил ситуацию. Также он призвал наших соотечественников верить только в официальную информацию.

Цитата из заявления президента Украины:

«Сейчас все новости, а также информационное пространство переполнен сообщениями о войне с Российской Федерацией, о том, что вторжение может прямо завтра начаться, в любой момент, и это уже якобы точно, и это точно отличается от того точно, которое было раньше… А еще о том, что якобы Украина не готова к этому, но точно нашу страну не оставят, весь мир нас поддержит, но при этом все украинцы будут мобилизованы. Хотя вот это, последнее, еще не совсем точно… Но все такие заявление объединяет один логический вопрос: а в чем новость? Разве это не та реальность, в которой мы живем уже восемь лет? Разве вторжение началось на в 2014-м году? Все эти риски существуют уже не один день, и они большими не стали. Но вот ажиотаж вокруг всего этого стал большим!».

Зеленский, обращаясь к украинцам, добавил, что такими заявлениями в СМИ осуществляется нападение не на украинскую землю, а на нервы жителей страны, чтобы у населения было постоянно чувство тревоги, чтобы ослабить страну, чтобы вынудить идти на уступки…

«Сейчас единственным поводом для паники является то, если после восьми лет войны мы будем продолжать поддаваться панике, снимать деньги со счетов, сбрасывать друзьям страшилки и фейки. Всем гражданам страны, особенно людям пожилого возраста, нужно это понять. Нужно выдохнуть и успокоиться. А всем СМИ нужно быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. Ведь если только то и делать, что говорить о начале войны завтра, то это ее точно не остановит. Украина не хочет войны, но наша страна всегда должна быть готова к ней. Государство не боится, потому что защищает собственную землю, и не сдастся, ведь это наша земля, и бежать некуда. Мы всегда усиливаем свои оборонительные способности. Но надеемся, что нам это не понадобиться, ведь мы все делаем для того, чтобы решить вопрос дипломатическим путем», — подчеркнул украинский лидер.

Напоследок президент добавил о том, что же нужно делать украинцам в этой ситуации:

«Все, что нужно делать вам, дорогие украинцы? Только одно – сохранять спокойствие, холодную голову, иметь уверенность в своих силах и нашей армии, не накручивать самих себя, и на все реагировать мудро, думать головой, не кричать о том, что все пропало, но знать, что все под контролем и идет по плану».

Действительно, в последнее время ажиотаж вокруг информации об угрозе вторжения Российской Федерации в Украину весьма велик. В частности, буквально на днях в Бюро национальной безопасности Польши заявили, что Москва может начать наступление на украинские земли уже в ближайшие дни.