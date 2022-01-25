Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, по словам Столтенберга, несмотря на возрастание угрозы, исходящей от от Российской Федерации, Альянс не намерен размещать на украинской земле свои боевые подразделения. Однако, при этом он добавил, что НАТО всячески будет продолжать усилия для укрепления собственной боевой готовности. Особенно это касается восточного фланга.

Цитата из заявления Столтенберга:

«Альянс не намерен размещать боевые подразделения организации в украинском государстве. Однако нам нужно иметь уверенность в том, что не возникает недоразумения относительно нашей готовности, нашей преданности защите всех союзников. Особенно это относится к восточной части Альянса».

Он также пояснил, что именно по этой причине НАТО увеличило собственное присутствие в восточной части. В том числе, в регионах Балтии и Черного моря.

Как известно, уже на этой неделе США и НАТО дадут письменны ответ России по гарантиям безопасности, которые выставлял Путин.