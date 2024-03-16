О том, что немецкими спецслужбами проведен тщательный анализ вероятности военной угрозы со стороны России, в котором указано — с 2026-го года, армия Путина, судя по всему, нападет на территорию государств-членов НАТО, пишет «НБН», ссылаясь на материал Business Insider.

В соответствии с оценкой спецслужб ФРГ, РФ ведет подготовку к полноценному конфликту со странами Запада, о чем свидетельствует процесс реорганизации «второй армии мира», переброска войск, а также размещение ракетных комплексов на западе страны, включая расширение российского ВПК (военно-промышленного комплекса или «оборонки»).

В частности, наращивание мощностей российской «оборонки» вскоре приведет к тому, что Россия удвоит свой военный потенциал, и на это хватит менее 5-ти лет, в особенности, малоприятные прогнозы касаются сектора обычных вооружений.

Немецкие аналитики подчеркнули — уже не следует исключать, что РФ осуществит нападение, по крайней мере, на некоторую часть территории Альянса «с 2026-го года», например, на государства Балтии или Финляндию.

Ранее мы писали о том, что в эстонской разведке сообщали сроки, которые уйдут у РФ на усиление армии для вторжения в страны НАТО.