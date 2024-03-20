В интервью CNBC польский президент заявил, что государство-террорист намерено напасть на Североатлантический Альянс в 2026-2027 годах. Дуда сообщил, что есть доказательства того, что Кремль удваивает темпы перехода России на военную экономику, информирует «НБН».

В связи с этим глава Польши призвал членов военно-политического блока срочно увеличить военные взносы в организацию до 3% ВВП, чтобы государства НАТО не стали следующей целью для вторжения ВС РФ.

Политик рассказал, что Варшава увеличивает расходы на оборону, что, по его словам, является признаком здравого смысла. Президент подчеркнул, что у стран Альянса есть 2-3 года для производства оружия и накапливания снарядов.

Дуда подчеркнул, что Европа должна активно заботиться о своей безопасности и создавать сдерживающий фактор для россиян, чтобы ей «не пришлось ввязываться в драку».

Напомним, что после «переизбрания» глава Кремля Владимир Путин заявил о присутствии войск Альянса на украинской территории и пригрозил НАТО началом Третьей мировой войны.