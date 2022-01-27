Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление Йенса Столтенберга на брифинге от 26 января, Альянс потребовал, чтобы власти России «вывели собственные войска» с территории Украинского государства, Грузии, а также Молдавии.

При этом глава НАТО обратился с призывом к Москве «воздерживаться от угрожающего размещения сил, а также агрессивной риторики» в отношении иных стран.

Цитата из заявления Столтенберга:

«Российская Федерация должна также вывести собственный военный контингент из Молдавии, Украины и Грузии».

Согласно словам генерального секретаря организации, войска на этих территориях размещаются «без согласия стран».

Помимо этого в НАТО в очередной раз заявили, что они считают Крымский полуостров территорией Украинского государства. То же самое и с Абхазией и Южной Осетией, которые, по мнению Альянса, принадлежат Грузии, а Приднестровье – это территория Молдавии.

Не так давно Столтенберг также заявил, что Североатлантический Альянс не намерен размещать на территории Украины свои боевые части.