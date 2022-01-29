Как информирует «НБН», на этом история с признанием псевдореспублик Донбасса российской стороной не закончилась. На официальном сайте Кремля появилась информация о том, что Путин сделал шаг к признанию Россией – ОРДЛО независимыми республиками.

В частности, там отмечается, что глава Кремля Путин распорядился, чтобы российское правительство рассмотрело вопрос предоставления так называемым «гражданам России» из ОРДЛО социальных выплат. Причем для этого владельцам российских паспортов на Донбассе не нужно место регистрации в РФ.

В сообщении также отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин уже до первого мая доложит российскому лидеру о выполнении его распоряжения.

Как известно, с момента начала российской оккупации Донбасса и по настоящее время уровень жизни на территории ОРДЛО продолжает ухудшаться. В частности, наблюдается значительный рост цена на все — проезд, продукты питания, коммунальные услуги…