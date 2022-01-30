Как информирует «НБН» со ссылкой на Deutsche Welle, для наших соотечественников, которые въезжают на территорию ФРГ, были ужесточены правила из-за того, что Украинское государство было отнесено к странам с высоким риском заболевания инфекцией коронавируса.

Стоит отметить, что такие правила начали действовать с воскресенья, тридцатого января, а объявлены они были институтом имени Роберта Коха.

Известно, что теперь для въезда в Германию, украинцам нужно зарегистрироваться на соответствующем сайте, а также внести туда информацию о прохождении процедуры вакцинации. Кроме того, по приезду в ФРГ нужно пройти карантин в десять дней. А выйти из него можно только спустя пять дней после приезда, если будет отрицательный тест на коронавирус. Касательно детей до двенадцати лет, то они должны также находиться на карантине, но на протяжении всего пяти дней, и выйти из него они могут без тестирования.

Напоследок отметим, что такие требования распространяются на жителей любого государства, которые на протяжении последних десяти дней посещали страны с высоким уровнем риска, к которым, в том числе, отнесено и Украинское государство.