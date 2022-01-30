Подробная информация о ситуации с ковидом в нашей стране за последние сутки появилась на сайте здравоохранительного ведомства, информирует «НБН».

Министерство здравоохранения сообщило, что на сегодня в Украине:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 042 469 (+ 24 508)

Активных случаев болезни – 323 942 (+ 21 269)

Случаев выздоровления – 3 618 402 (+ 3 145)

Летальных исходов –100 125 (+ 94)

Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 3 692

Проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334 (+ 66 908)

В столице и областях Украины ситуация с количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией следующая:

г. Киев — 364 604 (+ 1 058)

Ровенская область — 142 200 (+ 1 172)

Луганская область — 64 804 (+ 264)

Полтавская область — 151 959 (+ 306)

Харьковская область — 264 587 (+ 1 722)

Житомирская область — 157 457 (+ 2 013)

Сумская область — 151 183 (+ 1 554)

Киевская область — 198 309 (+ 644)

Донецкая область — 180 517 (+ 643)

Винницкая область — 130 227 (+ 986)

Кировоградская область — 35 701 (+ 214)

Херсонская область — 84 886 (+ 448)

Волынская область — 110 398 (+ 395)

Хмельницкая область — 164 899 (+ 1 883)

Запорожская область — 188 459 (+ 394)

Черновицкая область — 133 708 (+ 924)

Николаевская область — 121 823 (+ 486)

Днепропетровская область — 255 444 (+ 688)

Ивано-Франковская область — 160 731 (+ 1 664)

Львовская область — 257 000 (+ 3 043)

Черниговская область — 103 481 (+ 968)

Закарпатская область — 97 890 (+ 439)

Черкасская область — 137 825 (+ 541)

Одесская область — 260 169 (+ 1 175)

Тернопольская область — 124 208 (+ 884)

В мире ситуация с эпидемией, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 30 января следующая:

Случаев заболевания — 369 522 345 (+ 920 546)

Случаев выздоровления — 3 615 257 (+ )

Активных случаев болезни — 360 287 141 (+ 916 927)

Смертей — 5 619 947 (+ 3 619)

Топ-10 стран с наибольшим количеством зараженных в мире от начала пандемии коронавируса:

США — 74 236 114

Индия — 41 092 522

Бразилия — 25 256 198

Франция — 18 928 572

Великобритания — 16 519 768

Турция — 11 438 476

Россия — 11 427 009

Италия — 10 821 375

Испания — 9 779 130

Германия — 9 774 847

Отметим, что Украину накрыла новая волна коронавируса из-за штамма «Омикрон». Врач-инфекционист рассказал, почему этот вариант ковида особенно опасен для детей.