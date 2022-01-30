Подробная информация о ситуации с ковидом в нашей стране за последние сутки появилась на сайте здравоохранительного ведомства, информирует «НБН».
Министерство здравоохранения сообщило, что на сегодня в Украине:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 042 469 (+ 24 508)
Активных случаев болезни – 323 942 (+ 21 269)
Случаев выздоровления – 3 618 402 (+ 3 145)
Летальных исходов –100 125 (+ 94)
Госпитализаций с подтвержденными и подозрительными случаями (за сутки) – 3 692
Проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334 (+ 66 908)
В столице и областях Украины ситуация с количеством новых случаев заражения коронавирусной инфекцией следующая:
г. Киев — 364 604 (+ 1 058)
Ровенская область — 142 200 (+ 1 172)
Луганская область — 64 804 (+ 264)
Полтавская область — 151 959 (+ 306)
Харьковская область — 264 587 (+ 1 722)
Житомирская область — 157 457 (+ 2 013)
Сумская область — 151 183 (+ 1 554)
Киевская область — 198 309 (+ 644)
Донецкая область — 180 517 (+ 643)
Винницкая область — 130 227 (+ 986)
Кировоградская область — 35 701 (+ 214)
Херсонская область — 84 886 (+ 448)
Волынская область — 110 398 (+ 395)
Хмельницкая область — 164 899 (+ 1 883)
Запорожская область — 188 459 (+ 394)
Черновицкая область — 133 708 (+ 924)
Николаевская область — 121 823 (+ 486)
Днепропетровская область — 255 444 (+ 688)
Ивано-Франковская область — 160 731 (+ 1 664)
Львовская область — 257 000 (+ 3 043)
Черниговская область — 103 481 (+ 968)
Закарпатская область — 97 890 (+ 439)
Черкасская область — 137 825 (+ 541)
Одесская область — 260 169 (+ 1 175)
Тернопольская область — 124 208 (+ 884)
В мире ситуация с эпидемией, согласно Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса, состоянием на 30 января следующая:
Случаев заболевания — 369 522 345 (+ 920 546)
Случаев выздоровления — 3 615 257 (+ )
Активных случаев болезни — 360 287 141 (+ 916 927)
Смертей — 5 619 947 (+ 3 619)
Топ-10 стран с наибольшим количеством зараженных в мире от начала пандемии коронавируса:
США — 74 236 114
Индия — 41 092 522
Бразилия — 25 256 198
Франция — 18 928 572
Великобритания — 16 519 768
Турция — 11 438 476
Россия — 11 427 009
Италия — 10 821 375
Испания — 9 779 130
Германия — 9 774 847
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