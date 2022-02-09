Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Политолог и публицист Андрей Пионтковский указал на серьезную проблему руководства РФ. По его словам, российский лидер Владимир Путин, навязывая, Украине переговоры с боевиками ОРДЛО, забывает, что у него самого есть ОРДЛО. Речь идет о Чеченской республике, на содержание, которой из бюджета России идут колоссальные средства.

«У него есть свое ОРДЛО. Чечня – это классическое ОРДЛО. Путин проиграв войну в Чечне, был вынужден признать и легализовать регион в своем пространстве», — сказал известный политолог.

По словам Пионтковского, Путин хочет, чтобы Украина легализовала в своем правовом политическом поле ОРДЛО.

«Путин добивается от вас признания ОРДЛО. Этого бандитского формирования. Такого же, как он признал в Чечне», — заявил эксперт.

Он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон призывал стороны к выполнению Минских соглашений во время визита в Киев, 8 февраля. По словам Пионтковского, выполнение Украиной Минских соглашений приведет к легализации в украинском правовом политическом поле ОРДЛО.

Стоит отметить, что Россия 8-й год отказывается называть себя стороной конфликта на Донбассе и продолжает навязывать Украине переговоры с подконтрольными ей боевиками ОРДЛО. Страна-агрессор также требует закрепления в украинском законодательстве т.н. «особого статуса» Донбасса.

Ранее Пионтковский рассказал, что сейчас думают в Кремле насчет полномасштабного вторжения в Украину.