Об этом сообщает информагентство «Интерфакс-Украина», передает «НБН»

Проект закона, внесенный сенатором, направлен на удержание Беларуси от предоставления РФ своей территории для организации вторжения в Украину. В нем прописаны санкции, которые будут наложены на любую страну, в том числе Беларусь, в случае поддержки агрессивных действий России в отношении Украины.

Если законопроект будет принят, под санкции попадут следующие действия страны-пособника:

принятие участия во вторжении;

оказание тактической и материальной поддержки стране-агрессору;

размещение войск РФ на своей территории;

сотрудничество с российской разведкой;

приобретение или передача летального оружия для вторжения в Украину.

Ленгфорд мотивировал свою инициативу тем, что у США должна быть твердая позиция в отношении тех, кто поддержит российскую агрессию. Сенатор считает, что, в случае вторжения в Украину, к странам-пособникам должны применяться такие же жесткие санкции, как и к России.