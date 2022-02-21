Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радиоспутник», свое мнение по этому поводу высказал российский специалист по ядерной энергетике Алексей Анпилогов.

Трактуя слова Зеленского таким образом, что если Украина признает Будапештский меморандум недействительным, то Киев может приступить к созданию ядерной бомбы, эксперт из России заявил, что украинская сторона, если и создаст что-то подобное, то это будет «грязная ядерная бомба», но не настоящее ядерное оружие.

Дословно из заявления эксперта по ядерной энергетике Анпилогова:

«В случае с Украинским государством я весьма сильно опасаюсь того, что Киев может создать «грязную бомбу». Сейчас Украина не имеет способностей создать настоящее ядерное оружие. И я уверен в этом. Но создать «грязную бомбу» Киев вполне может. Почему? – Ведь в распоряжении Украины имеется огромное количество облученного материала».

Насколько известно, ранее руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Киев будет делать на фоне заявления президента Зеленского на конференции в Мюнхене о Будапештском меморандуме.