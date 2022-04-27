Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», государственный секретарь Штатов Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины относительно нейтралитета. Конечно же, если такое будет. Но он подчеркнул, что это будут решать только граждане Украины.

Так, во время своего выступления в комитете Сената США, Энтони Блинкен вступил в спор с одним из сенатором, который сказал, что Российская Федерация могла напасть на Киев именно потому, что Штаты поддерживают членство нашей страны в Альянсе. Согласно мнению сенатора, нейтральный статус Украины помог бы сейчас завершить полностью войну.

Дословно из заявления государственного секретаря США:

«Такие решения принимают сами граждане Украины. Нам нужно так сделать, чтобы у этой страны были возможности бороться с российской агрессией, а также укрепить собственные позиции за столом переговоров. И если все это так и выйдет, то мы поддержим позицию Украинского государства, если Киев согласиться участвовать в этих переговорах».

Ранее Энтони Блинкен озвучил условия снятия экономических ограничений в отношении Российской Федерации.