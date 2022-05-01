Правительство Германии поддержало планы Евросоюза по введению эмбарго на российскую нефть. Об этом со ссылкой на агентство dpa и Deutsche Welle сообщает «НБН«.

По данным агентства, в ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России Германия высказалась за введение эмбарго.

Отмечается, что теперь введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против России стало более вероятным. Против введения эмбарго до сих пор выступают шесть стран – Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

В частности, Словакия и Венгрия противятся быстрому введению эмбарго из-за чрезмерной зависимости от поставок российской нефти.В свою очередь, в странах Южной Европы опасаются роста цен на энергию для потребителей.

Также издание Politico сообщало, что Германия больше не блокирует введение санкций на импорт урана из РФ.

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