Во вторник, 17 мая, Конгресс США впервые за полвека провел слушание по НЛО, на котором обсуждался доклад, созданный на основе рапортов американских военных летчиков, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал House Intelligence.

Военные собрали в докладе сведения о более 140 случаях появления НЛО в воздушном пространстве, которые фиксировались с 2004 года. Замдиректора разведки ВМС США Скотт Брэй отметил, что за последние два десятилетия зарегистрировано растущее количество таких объектов.

Также представитель Пентагона показал видео тренировочного полета истребителя американских ВМС, который обнаружил в этом районе странный сферический объект. Во время пролета военные запечатлели отражающий НЛО.

В то же время в парламенте США обеспокоены тем, что такие объекты – не встреча с инопланетными цивилизациями, а новые технологии в космосе и воздушном пространстве, которые применяют Китай или Российская Федерация. Члены Палаты представителей Конгресса полагают, что такие неопознанные летающие объекты могут представлять угрозу нацбезопасности Америки.

Напомним, что в прошлом году экс-президент США Барак Обама в эфире одной из телепрограмм подтвердил, что американские военные действительно наблюдали за неопознанными летающими объектами. 44-й глава государства также сообщил, есть ли в Америке лаборатории, где изучают пришельцев.