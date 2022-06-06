Как информирует «НБН», в оборонном ведомстве Турции сообщили, что в стране начали переброску военной техники. Это необходимо для проведения учений НАТО Ramstein Dust II-2022. Мероприятия будут проходить с 20 по 28 июня.

Известно, что вчера, 5 июня, на территорию Турции прибыли сотрудники Организации Североатлантического договора, переносные центры оперативно-тактического контроля, а также наземное военное оборудование.

Согласно обнародованным данным, вышеуказанные военные учения будут проводиться вместе с турецкими военными учениями международного типа «Анатолийский орел», которые призваны улучшить взаимодействие в рамках воздушных операций НАТО.

Ранее стало известно о том, что Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО. Более того, в США уже успели прокомментировать такое желание стран.