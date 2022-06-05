Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, руководитель Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милл заявил, что вступление вышеуказанных государств в Североатлантический Альянс создаст для Российской Федерации сложное военное положение в акватории Балтийского моря.

Присоединение государств к НАТО, по его словам, означало бы, что побережье Балтийского моря, кроме некоторых коротких полос вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда, будет окружено государствами-участниками Альянса.

Дословно из заявления генерала Милла:

«Если смотреть с точки зрения Москвы, то это будет весьма проблематично для них. Особенно в военном плане. Но для НАТО это весьма выгодно. Ведь Балтийское море невероятно важно стратегически. Так как это один из самых крупных морских путей мира».

Ранее в НАТО озвучили свое мнение относительно возможной мести со стороны Российской Федерации за поставки Украине артиллерийских дальнобойных систем HIMARS.